В отличие от большинства технологических компаний, Anthropic разрешила сотрудникам, не являющимся ее основателями, продать до 10% своих акций уже в первый день торгов. При этом неизвестно, сколько работников воспользовались такой возможностью. Остальная часть пакетов остается ограниченной в продаже.