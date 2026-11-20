CNN: после IPO Anthropic 96% сотрудников стали миллионерами
После выхода американской компании Anthropic на биржу Nasdaq около 5100 ее сотрудников, или 96% персонала, стали миллионерами за счет стоимости принадлежащих им акций. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные платформы Hill.com, отслеживающей стоимость долей в частных компаниях.
По оценке Hill.com, около 2800 сотрудников разработчика искусственного интеллекта Claude владеют акциями на сумму свыше $10 млн. Еще примерно 600 человек имеют пакеты стоимостью более $100 млн. По состоянию на сентябрь 2026 г. штат Anthropic насчитывал 5300 человек.
«Самое удивительное здесь то, как быстро это произошло», – заявил CNN основатель и генеральный директор Hill.com Эндрю Бенсон. Он отметил, что сотрудники Anthropic редко покидают компанию, поскольку рассчитывают на дальнейший рост стоимости своих долей.
В отличие от большинства технологических компаний, Anthropic разрешила сотрудникам, не являющимся ее основателями, продать до 10% своих акций уже в первый день торгов. При этом неизвестно, сколько работников воспользовались такой возможностью. Остальная часть пакетов остается ограниченной в продаже.
19 ноября Anthropic разместила 980 млн акций по $83 за бумагу, привлекла $81,3 млрд и провела крупнейшее IPO в истории. Первоначально компания планировала разместить ценные бумаги по цене $70–78.
После начала торгов на Nasdaq акции разработчика Claude подорожали на 35,2% к цене размещения, достигнув $112,2 за бумагу. Это соответствовало оценке компании примерно в $2 трлн с учетом всех акций и опционов. Однако уже через час котировки снизились до $98.