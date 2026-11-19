Мосбиржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам МГКЛ
По ценным бумагам ПАО «МГКЛ» начался дискретный аукцион из-за повышения стоимости на 20,98% в течение пяти минут. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.
По состоянию на 9:57 мск акции МГКЛ стоили 0,194 руб. Цена закрытия предыдущего торгового дня составляла 0,246 руб.
Дискретный аукцион будет проводиться с 10:01 мск до 10:31 мск. В остальных безадресных режимах торгов сделки проводятся в соответствии с установленным регламентом, уточнила Мосбиржа.
16 ноября руководство МГКЛ выпустило официальное заявление. В нем сказано, что ситуация в компании может быть связана с внешним давлением, имеющим признаки рейдерского захвата. В компании зафиксировали одновременные кибератаки на IT-инфраструктуру и аномальную биржевую волатильность с превышением среднеисторического оборота по бумагам до 100 раз. Все это может указывать на попытки спланированной дестабилизации бизнеса группы, считает руководство МГКЛ.
ПАО также подтвердило факты неисполнения обязательств по выплате купонного дохода по облигациям. Компания допустила шесть техдефолтов и один полноценный дефолт. МГКЛ обязалась разработать и представить инвесторам программу реструктуризации задолженности не позднее чем через два месяца.