Золото начало расти после достигнутых минимумов
Декабрьский фьючерс на золото начал дорожать после достигнутого минимума более чем за год. Рост ограничивается ожиданиями инвесторов, что Федеральная резервная система США вновь повысит ключевую ставку.
По состоянию на 13:50 мск золото на бирже Comex торгуется по $3859,25 за унцию, что на 0,16% больше значения закрытия предыдущего дня. Максимум за день достиг отметки в $3889,45 за унцию.
Reuters цитирует рыночного аналитика Naga.com Фрэнка Уолбаума. По его словам, публикация протоколов заседания FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США) 18 ноября может привести к дополнительной волатильности и давлению на золото. Это будет видно особенно, если протоколы покажут более широкий консенсус среди политиков в пользу сохранения ограничительных денежно-кредитных условий или дальнейшего повышения процентных ставок.
16 ноября цена золота на бирже упала до минимума с октября 2025 г. В ходе торговой сессии она опускалась до $3840,89.