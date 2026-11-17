Reuters цитирует рыночного аналитика Naga.com Фрэнка Уолбаума. По его словам, публикация протоколов заседания FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США) 18 ноября может привести к дополнительной волатильности и давлению на золото. Это будет видно особенно, если протоколы покажут более широкий консенсус среди политиков в пользу сохранения ограничительных денежно-кредитных условий или дальнейшего повышения процентных ставок.