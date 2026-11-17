Российский рынок акций умеренно снижается
По состоянию на 12:00 мск 17 ноября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,67% и составил 2460,37. Индекс РТС снизился на 0,67% и составил 939,31.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
ТГК-1 – 0,01 руб. (+2,71%)
«Софтлайн» – 54,12 руб. (+2,32%)
«Инарктика» – 349,30 руб. (+1,96%)
«М.видео» – 54,70 руб. (+1,59%)
«Совкомфлот» – 82,27 руб. (+1,48%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Евротранс» – 10,10 руб. (-9,82%)
Группа ЛСР – 894 руб. (-4,87%)
«Россети» – 0,07 руб. (-3,15%)
«Глоракс» – 35,29 руб. (-2,86%)
«Новабев групп» – 304,20 руб. (-2,82%)
Общий объем торгов составил 21,53 млрд руб.