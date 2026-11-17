Сильный III квартал 2026 г. вернул «Ренессанс страхование» к чистой прибыли. За июль – сентябрь группа заработала 2,7 млрд руб. по международным стандартам – это на 29% больше показателя годовой давности и полностью компенсирует убыток первого полугодия (1,4 млрд руб.). За девять месяцев 2026 г. чистая прибыль составила 1,3 млрд руб., что в 5 раз ниже показателя прошлого года (6,7 млрд руб.).