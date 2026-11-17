«Ренессанс страхование» компенсировало полугодовой убыток в III кварталеЗа июль – сентябрь группа заработала на 29% больше аналогичного периода 2025 года
Сильный III квартал 2026 г. вернул «Ренессанс страхование» к чистой прибыли. За июль – сентябрь группа заработала 2,7 млрд руб. по международным стандартам – это на 29% больше показателя годовой давности и полностью компенсирует убыток первого полугодия (1,4 млрд руб.). За девять месяцев 2026 г. чистая прибыль составила 1,3 млрд руб., что в 5 раз ниже показателя прошлого года (6,7 млрд руб.).
Акции «Ренессанс страхования» на Мосбирже отреагировали символическим ростом на публикацию отчетности: +0,1% до 71,86 руб. по итогам основной сессии 16 ноября. С начала года бумаги теряют 25%.
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