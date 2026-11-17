Морской расчетКак Россия может укрепить позиции в Индонезии
Для Индонезии морская безопасность – вопрос не столько военного престижа, сколько сохранения контроля над собственным стратегическим пространством. Через ее архипелаг проходят важнейшие мировые торговые маршруты, связывающие Индийский и Тихий океаны. Тот, кто способен влиять на безопасность этих коммуникаций, получает серьезный экономический и политический ресурс. Поэтому Джакарта не намерена оставаться просто географическим мостом между двумя океанами. Ее задача – превратить выгодное положение в реальное политическое и военно-морское влияние.
Но стратегическое положение страны одновременно становится источником ее силы и уязвимости. Усиление Китая в Южно-Китайском море, растущая военная активность США в регионе, напряженность вокруг Тайваня и конкуренция за контроль над морскими коммуникациями напрямую затрагивают индонезийские интересы. Особенно чувствителен район островов Натуна, где китайские притязания пересекаются с индонезийской исключительной экономической зоной. В Джакарте не заинтересованы в открытом конфликте с Пекином, но и не готовы позволить ему фактически диктовать условия использования индонезийских морских ресурсов.