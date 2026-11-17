Но стратегическое положение страны одновременно становится источником ее силы и уязвимости. Усиление Китая в Южно-Китайском море, растущая военная активность США в регионе, напряженность вокруг Тайваня и конкуренция за контроль над морскими коммуникациями напрямую затрагивают индонезийские интересы. Особенно чувствителен район островов Натуна, где китайские притязания пересекаются с индонезийской исключительной экономической зоной. В Джакарте не заинтересованы в открытом конфликте с Пекином, но и не готовы позволить ему фактически диктовать условия использования индонезийских морских ресурсов.