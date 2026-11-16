Лавров: Россию вытесняют из Нефтяной индустрии Сербии

«Они [США] гордо объявили, что венесуэльская нефть теперь контролируется ими, а не Китаем и Россией. Хотя мы ничего там не контролировали, и китайцы тоже, но мы были партнерами. Нас вытесняют оттуда, нас вытесняют со всех энергетических рынков», – сказал он.