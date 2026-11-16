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Лавров: Россию вытесняют из Нефтяной индустрии Сербии

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россию выжимают из Нефтяной индустрии Сербии (NIS) и вытесняют со всех мировых энергетических рынков. Об этом в интервью Андрею Кондрашову для ТАСС и ВГТРК заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Они [США] гордо объявили, что венесуэльская нефть теперь контролируется ими, а не Китаем и Россией. Хотя мы ничего там не контролировали, и китайцы тоже, но мы были партнерами. Нас вытесняют оттуда, нас вытесняют со всех энергетических рынков», – сказал он.

Лавров сообщил о проведении Западом политики доминирования на мировых энергорынках. По словам министра, она реализуется на практике, а NIS с «Газпром нефтью» в качестве главного акционера реформируется.

16 июня BTA сообщило, что министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович и венгерская нефтегазовая компания MOL подписали соглашение, которое определяет условия управления NIS в случае выкупа российского пакета акций. Оно регулирует структуру управления компанией, порядок принятия решений и стратегические цели NIS.

22 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у России были контакты с сербской стороной насчет продажи контрольного пакета акций NIS. Он отметил, что данные контакты коммерческие и не должны быть публичными.

5 ноября MOL сообщила, что получила дополнительную лицензию Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США на подготовительные операции в рамках приобретения российской доли в NIS. Согласно заявлению компании, лицензия позволит проводить «определенные операции» для того, чтобы осуществить передачу российских ценных бумаг.

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