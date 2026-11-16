Бернэм выразил надежду на новое соглашение между Великобританией и ЕС
Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) не сработал, и страна намерена подписать новое соглашение с ЕС. Об этом 14 ноября заявил премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бернэм. Его слова передает газета The Guardian.
«Я думаю, что за последние 10 лет мы потеряли больше, чем приобрели, и, честно говоря, я считаю, что консерваторы предложили Великобритании более жесткий и суровый вариант Brexit, чем люди ожидали, когда голосовали в 2016 г., потому что они сожгли все мосты с ЕС после этого», – сказал он на конференции лейбористов в Уэльсе.
Бернэм добавил, что Великобритания открыта для входа в единый европейский рынок, таможенный союз или для «полного возвращения» в ЕС. При этом он подчеркнул, что вопрос будет вынесен на референдум, поэтому последнее слово останется за участниками голосования. На этой неделе, по информации The Guardian, британский премьер должен будет встретиться с европейскими лидерами на саммите для заключения соглашения. Ожидается, что подобное решение может помочь увеличить ВВП страны на 0,4%, т. е. примерно на 17 млрд фунтов стерлингов ($22,44 млрд).
Газета отметила, что 16 ноября Бренэм заявит о подписании соглашения с ЕС на следующих условиях: соглашение будет соответствовать предвыборной программе лейбористов и «красным линиям» правительства, оно улучшит соглашение по Brexit и приблизит его к тому, «за что, как предполагали люди, они голосовали в 2016 г.», а также даст реальные улучшения в повседневной жизни британцев.
Великобритания вышла из Евросоюза 31 января 2020 г. по итогам референдума 2016 г., на котором 51,9% участников проголосовали за Brexit. Переходный период завершился 31 декабря 2020 г.
16 октября The Guardian писала, что Великобритания может вновь сблизиться с ЕС в рамках соглашения по модели «Швейцария плюс». Соглашение могут подписать в течение нескольких месяцев. Председатель комитета по международной торговле Бернд Ланге заявил, что формат «Швейцария плюс» мог бы обеспечить Великобритании определенную степень политического участия без полноценного членства в ЕС.