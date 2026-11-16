Бернэм выразил надежду на новое соглашение между Великобританией и ЕС

«Я думаю, что за последние 10 лет мы потеряли больше, чем приобрели, и, честно говоря, я считаю, что консерваторы предложили Великобритании более жесткий и суровый вариант Brexit, чем люди ожидали, когда голосовали в 2016 г., потому что они сожгли все мосты с ЕС после этого», – сказал он на конференции лейбористов в Уэльсе.