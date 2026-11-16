Среднерыночная стоимость предоставления кредитного отчета составила 2,03 рубля
Среднерыночная стоимость предоставления кредитного отчета (SR) на 2027 г. составила 2,03 руб. Показатель снизился на 0,15 руб., рассчитал Банк России.
За 2026 г. стоимость была на уровне 2,18 руб., а в 2025 г. – 2,65 руб.
SR применяется участниками рынка для расчета предельного значения стоимости предоставления сведений о среднемесячных платежах, о запрете на заключение договоров потребительского займа или кредита, а также для предупреждения возможного мошенничества.
23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил решение повышенными инфляционными ожиданиями и сохраняющимся ценовым давлением. При этом он повысил прогноз инфляции на 2026 г. с 6–7 до 7,1–7,6%.