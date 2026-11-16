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Главная / Экономика /

Среднерыночная стоимость предоставления кредитного отчета составила 2,03 рубля

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Среднерыночная стоимость предоставления кредитного отчета (SR) на 2027 г. составила 2,03 руб. Показатель снизился на 0,15 руб., рассчитал Банк России.

За 2026 г. стоимость была на уровне 2,18 руб., а в 2025 г. – 2,65 руб.

SR применяется участниками рынка для расчета предельного значения стоимости предоставления сведений о среднемесячных платежах, о запрете на заключение договоров потребительского займа или кредита, а также для предупреждения возможного мошенничества.

23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил решение повышенными инфляционными ожиданиями и сохраняющимся ценовым давлением. При этом он повысил прогноз инфляции на 2026 г. с 6–7 до 7,1–7,6%.

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