Среднерыночная стоимость предоставления кредитного отчета составила 2,03 рубля

23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил решение повышенными инфляционными ожиданиями и сохраняющимся ценовым давлением. При этом он повысил прогноз инфляции на 2026 г. с 6–7 до 7,1–7,6%.