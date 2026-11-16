Ядров: под флаг России перешли более 130 судов
Более 130 судов перешли под российский флаг. Об этом сообщил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров на встрече с главой российского государства Владимира Путиным.
«Владимир Владимирович, вы ставили задачу на Петербургском экономическом форуме повысить привлекательность российского флага. Эта работа начата, уже более 130 судов перешли под российский флаг», – сказал Ядров.
По его словам, это позволило сформировать общий дедвейт по России 38 млн т, что превышает показатели Советского Союза. Ядров подчеркнул, что для достижения этого результата была проделана большая работа по изменению нормативно-правовых актов. В 2027 г. будет принят закон о морских администрациях, дополнительно упрощающий процедуры регистрации и поясняющий вопросы, связанные с эксплуатацией.
«Вся эта работа позволила нам подняться на 10 позиций в мировом рейтинге, на 14-е место с 24-го по мировому дедвейту», – отметил он.
18 августа посол России в Швеции Сергей Беляев заявлял о задержании пяти судов с россиянами на борту с начала 2026 г. 15 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о задержании европейскими странами 12 судов с начала 2026 г. По его словам, государства Европы использовали для этого необоснованные предлоги, в том числе подозрения в принадлежности судов к так называемому теневому флоту.