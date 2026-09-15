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Лавров: Европа задержала 12 судов под надуманным предлогом

Антон Потоков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

С начала года Европа задержала 12 судов под «надуманным предлогом». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию.

«Только с января этого года европейские государства задержали 12 судов с опорой на выдуманные, неизвестные международному праву категории типа «теневой флот» и так далее», – сказал он.

Министр заявил, что посягательство на свободу судоходства вызывает обеспокоенность. Европейские органы останавливают суда по подозрению «в отсутствии национальности без всяких на то оснований, заявляя, что они якобы ходят под фальшивым флагом».

В конце августа силы Евросоюза перехватили в Средиземном море танкер под флагом Камеруна, который, как утверждается, перевозил российскую нефть. Танкер MV SUN, который подозревают в использовании фальшивого флага, был перехвачен 30 августа силами операции ЕС IRINI.

Российские власти отрицают причастность к «теневому флоту». 12 августа в МИД России заявили, что ЕС действиями по проверке судов создает для себя дополнительные риски.

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