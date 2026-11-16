Российская ПВО за сутки сбила более 2000 БПЛА
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 2049 украинских беспилотников самолетного типа. Это самый большой показатель за все время, подсчитали «РИА Новости» на основе данных Минобороны РФ.
В опубликованной 16 ноября сводке оборонного ведомства говорится, что российские военные за сутки уничтожили 2049 БПЛА, семь управляемых авиационных бомб и четыре ракеты «Фламинго».
Предыдущий рекорд был установлен 20 сентября, когда, по данным Минобороны, средства ПВО за сутки сбили 1951 беспилотник самолетного типа, отмечает агентство.
В ночь на 16 ноября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 1336 украинских беспилотников над 17 регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с вечера 15 ноября до утра 16 ноября в сторону Московского региона летели более 600 БПЛА. Большую часть из них, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах. На подлете к столице был сбит 191 беспилотник.
15 ноября Минобороны сообщило об уничтожении за сутки 1065 украинских беспилотников, трех управляемых авиационных бомб и реактивного снаряда системы залпового огня HIMARS.