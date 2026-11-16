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Лантратова: о миссии в Константиновке сообщат после переговоров

Анна Виноградова
ТАСС
ТАСС

Подробности возможной гуманитарной миссии в Константиновке в ДНР станут известны после официальных переговоров. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, отвечая на вопрос «Интерфакса» о подготовке операции.

«Все вещи будут рассказаны, когда пройдут официальные переговоры, пока мне не о чем сказать», – отметила омбудсмен. При этом она не уточнила, обсуждается ли гуманитарная миссия в ходе контактов с украинской стороной.

Лантратова сообщила, что регулярно поддерживает связь с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. По ее словам, стороны готовят крупный обмен военнопленными, подробности которого будут раскрыты после достижения договоренностей.

12 ноября президент России Владимир Путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке по примеру операции в Алешках Херсонской области. Инициатива прозвучала на встрече со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам Путина, в городе остаются около 400–500 мирных жителей. Он предложил поручить организацию миссии российскому и украинскому омбудсменам.

13 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что операция должна обеспечить мирным жителям возможность безопасно покинуть город. Для этого потребуется разминировать подъездные пути и согласовать гарантии безопасности. Москва рассчитывает на содействие США и европейских стран, добавил он.

Гуманитарная миссия в Алешках проходила с 27 октября по 1 ноября при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Россия и Украина договорились о временном прекращении огня для доставки гуманитарной помощи и добровольной эвакуации жителей.

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