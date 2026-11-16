Как эксперты оценили перспективы переноса ЦОДов за рубеж

Согласно действующему законодательству, трансграничная передача персональных данных возможна при соблюдении трех условий: наличия правового основания для передачи, обеспечения достаточного уровня защиты данных, уведомления Роскомнадзора. При этом первичный сбор и первоначальное хранение данных должны осуществляться только на территории РФ, отмечает он. По мнению члена правления «Росгосстраха» Евгения Ильина, для размещения резервных мощностей в других странах потребуется создать нормативную базу, регулирующую вопросы персональных данных и критической информационной инфраструктуры.