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Главная / Технологии /

Как эксперты оценили перспективы переноса ЦОДов за рубеж

В таком временном решении есть и плюсы, и минусы, считают они
Михаил Спиридонов
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Операторы персональных данных попросили разрешить использовать ЦОДы вне России, сообщили «Ведомости». С учетом строгости требований к защите персональных данных и информационной безопасности рассчитывать на широкое применение этого механизма не приходится, говорит старший юрисконсульт юридической фирмы «Цзиньши» Иван Федоров.

Согласно действующему законодательству, трансграничная передача персональных данных возможна при соблюдении трех условий: наличия правового основания для передачи, обеспечения достаточного уровня защиты данных, уведомления Роскомнадзора. При этом первичный сбор и первоначальное хранение данных должны осуществляться только на территории РФ, отмечает он. По мнению члена правления «Росгосстраха» Евгения Ильина, для размещения резервных мощностей в других странах потребуется создать нормативную базу, регулирующую вопросы персональных данных и критической информационной инфраструктуры.

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