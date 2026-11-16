FT: Путин, Трамп и Си Цзиньпин встретятся на АТЭС без согласованной повестки
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Китае без заранее согласованной повестки. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой переговоров.
Издание отмечает, что такой формат необычен для Си Цзиньпина, который, как правило, предпочитает строго регламентированные встречи с иностранными лидерами. По информации FT, Трамп намерен поднять вопросы контроля над ядерными вооружениями и их нераспространения, хотя ранее Пекин отказывался обсуждать эти темы.
При этом американский президент не рассчитывает на достижение конкретных договоренностей, утверждает источник газеты. Основной целью встречи станет начало диалога между тремя странами.
14 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что трехсторонняя встреча состоится 19 ноября в китайском Шэньчжэне. В тот же день ее проведение анонсировал Белый дом. Переговоры станут первой в истории встречей лидеров трех государств в таком формате.
10 ноября The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон и Пекин разошлись во мнениях относительно формата саммита. Китайская сторона выступала за заранее подготовленные выступления, тогда как администрация Трампа настаивала на свободной дискуссии.