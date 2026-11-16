FT: Путин, Трамп и Си Цзиньпин встретятся на АТЭС без согласованной повестки

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Китае без заранее согласованной повестки. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой переговоров.