The Atlantic: в Пентагоне при Хегсете обсуждение Украины встречали насмешками
После назначения Пита Хегсета министром обороны США тема Украины в Пентагоне стала вызывать в лучшем случае усмешки, а в некоторых случаях – враждебную реакцию. Об этом сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на источники.
По данным издания, с приходом Хегсета прекратились еженедельные брифинги главы Пентагона о ситуации на Украине, которые проводились при администрации бывшего президента Джо Байдена. Собеседники журнала рассказали, что предшественник Хегсета Ллойд Остин регулярно получал доклады от SAG-U (Security Assistance Group–Ukraine) – Группы содействия безопасности Украины.
После смены руководства отношение к украинской повестке изменилось. Один из высокопоставленных украинских чиновников заявил изданию, что Хегсет «не хотел слышать слово Украина». Американские военные офицеры, работающие в Европе, также сообщили, что обсуждение украинской тематики в Пентагоне сопровождалось враждебностью и насмешками.
26 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина почти месяц ждет согласия на поставку ракет для систем Patriot и NASAMS от Хегсета. Он отметил, что Украина по данному вопросу прорабатывает связи с США, Европой и «другими партнерами, имеющими запас ракет PAC-2 и PAC-3».
24 октября Зеленский сообщил об отсутствии американской помощи Украине, пожаловавшись на сократившиеся поставки вооружений. По его словам, за последние три месяца Киев получил от США лишь 24 ракеты-перехватчика Patriot, тогда как, по его оценке, Украине требуется в среднем 350 перехватчиков в месяц. Он также отметил, что заключил бы мирную сделку с Россией «сегодня же», если бы мог.