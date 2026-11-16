The Atlantic: в Пентагоне при Хегсете обсуждение Украины встречали насмешками

24 октября Зеленский сообщил об отсутствии американской помощи Украине, пожаловавшись на сократившиеся поставки вооружений. По его словам, за последние три месяца Киев получил от США лишь 24 ракеты-перехватчика Patriot, тогда как, по его оценке, Украине требуется в среднем 350 перехватчиков в месяц. Он также отметил, что заключил бы мирную сделку с Россией «сегодня же», если бы мог.