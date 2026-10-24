Зеленский посетовал на нехватку помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии американской помощи Украине, пожаловавшись на сократившиеся поставки вооружений. Об этом он сообщил в интервью ABC News. По его словам, за последние три месяца Киев получил от США лишь 24 ракеты-перехватчика Patriot, тогда как, по его оценке, Украине требуется в среднем 350 перехватчиков в месяц.