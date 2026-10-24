Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,064-0,83%MGTS1 400-0,57%ENPG322,05+1,43%IMOEX2 469,36+1,64%RTSI965,88+2,38%RGBI111,89-0,1%RGBITR773,12-0,07%
Главная / Политика /

Зеленский посетовал на нехватку помощи США

Ася Султанова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии американской помощи Украине, пожаловавшись на сократившиеся поставки вооружений. Об этом он сообщил в интервью ABC News. По его словам, за последние три месяца Киев получил от США лишь 24 ракеты-перехватчика Patriot, тогда как, по его оценке, Украине требуется в среднем 350 перехватчиков в месяц.

«Это не поддержка», – заявил Зеленский.

При этом он подтвердил, что заключил бы мирную сделку с Россией «сегодня же», если бы мог, и повторил готовность заморозить конфликт по нынешней линии фронта.

Зеленский также заявил, что «не играет в игры» с американским президентом Дональдом Трампом и остается с ним прямым и честным. Отдельно украинский лидер оценил отношения лидеров России и США, заявив, что, по его мнению, у Трампа и президента России Владимра Путина «довольно хорошие отношения».

13 октября бывший британский дипломат Тим Уиллейзи-Уилси сообщил Politico о том, что Трамп может прекратить обмен разведданными с Украиной и надавить на основателя SpaceX Илона Маска, чтобы тот отключил Киеву систему спутниковой связи Starlink.

18 октября Зеленский обвинил администрацию Трампа в ограничении работы системы Starlink. Он отметил, что не знает, кто именно в Белом доме принял такое решение. 23 октября глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты возобновят передачу разведданных Украине, если проблема еще есть.

Читайте также:Зеленский заявил о возобновлении обмена разведданными между США и Украиной
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её