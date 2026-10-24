Зеленский посетовал на нехватку помощи США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии американской помощи Украине, пожаловавшись на сократившиеся поставки вооружений. Об этом он сообщил в интервью ABC News. По его словам, за последние три месяца Киев получил от США лишь 24 ракеты-перехватчика Patriot, тогда как, по его оценке, Украине требуется в среднем 350 перехватчиков в месяц.
«Это не поддержка», – заявил Зеленский.
При этом он подтвердил, что заключил бы мирную сделку с Россией «сегодня же», если бы мог, и повторил готовность заморозить конфликт по нынешней линии фронта.
Зеленский также заявил, что «не играет в игры» с американским президентом Дональдом Трампом и остается с ним прямым и честным. Отдельно украинский лидер оценил отношения лидеров России и США, заявив, что, по его мнению, у Трампа и президента России Владимра Путина «довольно хорошие отношения».
13 октября бывший британский дипломат Тим Уиллейзи-Уилси сообщил Politico о том, что Трамп может прекратить обмен разведданными с Украиной и надавить на основателя SpaceX Илона Маска, чтобы тот отключил Киеву систему спутниковой связи Starlink.