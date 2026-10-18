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Зеленский обвинил администрацию Трампа в ограничении работы Starlink

Анна Суслова
Zuma / ТАСС
Zuma / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в ограничении работы системы Starlink. Об этом сообщил телеканал ТСН.

«Это был сигнал от американского правительства ограничить эту скорость, SpaceX технически это выполнило», – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что не знает, кто именно в американском правительстве принял такое решение.

18 октября глава минфина США Скотт Бессент в интервью NBC предупредил украинского лидера, что ему стоит быть осторожным с подобными высказываниями. «Президент Трамп и госсекретарь [Марко] Рубио категорично заявили, что никто в администрации Трампа не делал этого», – отметил он. Он добавил, что США также ничего не знают о возобновлении передачи разведданных между Украиной и Соединенными Штатами.

13 октября бывший британский дипломат Тим Уиллейзи-Уилси сообщил изданию Politico, что Трамп может прекратить обмен разведданными с Украиной и надавить на основателя SpaceX Илона Маска, чтобы тот отключил Киеву систему спутниковой связи Starlink. Он отметил, что американский лидер примет такое решение, если Киев продолжит наносить удары по российским НПЗ.

16 октября Зеленский заявил, что ограничения на работу системы Starlink для украинской армии пока сняты не полностью. По его словам, она восстанавливается, однако пока не достигла прежних показателей.

В тот же день Трамп заявил, что США не причастны к данному инциденту, а газета The Telegraph со ссылкой на четыре источника сообщила, что Маск обратился к американскому президенту с предложением замедлить скорость работы Starlink на Украине.

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