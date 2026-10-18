Зеленский обвинил администрацию Трампа в ограничении работы Starlink

18 октября глава минфина США Скотт Бессент в интервью NBC предупредил украинского лидера, что ему стоит быть осторожным с подобными высказываниями. «Президент Трамп и госсекретарь [Марко] Рубио категорично заявили, что никто в администрации Трампа не делал этого», – отметил он. Он добавил, что США также ничего не знают о возобновлении передачи разведданных между Украиной и Соединенными Штатами.