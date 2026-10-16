Зеленский заявил о неполном восстановлении работы Starlink для ВСУ

13 октября Politico сообщило, что Трамп может прекратить обмен разведданными с Украиной и надавить на основателя SpaceX Илона Маска, чтобы тот отключил Киеву систему спутниковой связи Starlink. 14 октября Маск заявил, что Starlink предназначена для гражданских и оборонительных задач и не должна использоваться для наступательных военных операций.