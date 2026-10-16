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Зеленский заявил о неполном восстановлении работы Starlink для ВСУ

Татьяна Мозолевская
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Ограничения на работу спутниковой системы связи Starlink для вооруженных сил Украины (ВСУ) пока сняты не полностью. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает украинское интернет-издание «Страна».

По его словам, скорость интернет-соединения через систему американской компании SpaceX постепенно восстанавливается, однако пока не достигла прежних показателей.

13 октября Politico сообщило, что Трамп может прекратить обмен разведданными с Украиной и надавить на основателя SpaceX Илона Маска, чтобы тот отключил Киеву систему спутниковой связи Starlink. 14 октября Маск заявил, что Starlink предназначена для гражданских и оборонительных задач и не должна использоваться для наступательных военных операций.

16 октября The Wall Street Journal сообщил, что Зеленский выразил готовность приостановить удары по российским энергетическим объектам на 100 дней, если Starlink расширит покрытие на территорию России примерно на 300 км вглубь страны. 

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