Politico: Трамп может лишить Украину разведданных и отключить Starlink

12 октября Bloomberg писал о риске разрыва отношений Трампа с Зеленским. Агентство указывает, что президент Украины все больше рискует вступить в конфликт с Трампом, так как Украина продолжает наносить удары по российским НПЗ. Отмечается, что такая позиция опасна для Киева, поскольку он по-прежнему зависит от закупок американского оружия.