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Politico: Трамп может лишить Украину разведданных и отключить Starlink

Сергей Пахомов
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Президент США Дональд Трамп может прекратить обмен разведданными с Украиной и надавить на основателя SpaceX Илона Маска, чтобы тот отключил Киеву систему спутниковой связи Starlink. Об этом Politico сообщил бывший британский дипломат Тим Уиллейзи-Уилси.

По его словам, Трамп пойдет на такой шаг, если президент Украины Владимир Зеленский продолжит провоцировать американского лидера, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Экс-дипломат отметил, что Зеленский рассчитывает на ослабление главы Белого дома после промежуточных выборов в США, однако он недооценивает «раненого Трампа».

Более жесткий тон украинского лидера в отношении США свидетельствует о его раздражении, но, выражая недовольство, Украина идет на большой риск, заключило Politico.

12 октября Bloomberg писал о риске разрыва отношений Трампа с Зеленским. Агентство указывает, что президент Украины все больше рискует вступить в конфликт с Трампом, так как Украина продолжает наносить удары по российским НПЗ. Отмечается, что такая позиция опасна для Киева, поскольку он по-прежнему зависит от закупок американского оружия.

11 октября американский лидер объявил о введении режима прекращения огня в энергетической сфере между Россией и Украиной. Офис президента Украины заявил, что не знает о такой договоренности.

9 октября США и Россия заключили масштабную сделку, согласно которой Москва поставит Вашингтону дизельное топливо. Для реализации этого соглашения США ослабили некоторые антироссийские санкции.

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