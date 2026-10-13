Politico: Трамп может лишить Украину разведданных и отключить Starlink
Президент США Дональд Трамп может прекратить обмен разведданными с Украиной и надавить на основателя SpaceX Илона Маска, чтобы тот отключил Киеву систему спутниковой связи Starlink. Об этом Politico сообщил бывший британский дипломат Тим Уиллейзи-Уилси.
По его словам, Трамп пойдет на такой шаг, если президент Украины Владимир Зеленский продолжит провоцировать американского лидера, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Экс-дипломат отметил, что Зеленский рассчитывает на ослабление главы Белого дома после промежуточных выборов в США, однако он недооценивает «раненого Трампа».
Более жесткий тон украинского лидера в отношении США свидетельствует о его раздражении, но, выражая недовольство, Украина идет на большой риск, заключило Politico.
12 октября Bloomberg писал о риске разрыва отношений Трампа с Зеленским. Агентство указывает, что президент Украины все больше рискует вступить в конфликт с Трампом, так как Украина продолжает наносить удары по российским НПЗ. Отмечается, что такая позиция опасна для Киева, поскольку он по-прежнему зависит от закупок американского оружия.
11 октября американский лидер объявил о введении режима прекращения огня в энергетической сфере между Россией и Украиной. Офис президента Украины заявил, что не знает о такой договоренности.
9 октября США и Россия заключили масштабную сделку, согласно которой Москва поставит Вашингтону дизельное топливо. Для реализации этого соглашения США ослабили некоторые антироссийские санкции.