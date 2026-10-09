Путин подтвердил готовность поставлять нефть и нефтепродукты на мировой рынок

Путин подтвердил готовность поставлять нефть и нефтепродукты на мировой рынокДоговоренность была достигнута по итогам телефонного разговора с Трампом
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подтвердил готовность России поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Об этом говорится в заявлении президента, опубликованном на сайте Кремля.
Значительное внимание в разговоре было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса, также затрагивались ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений, говорится в сообщении.
«При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике», – заявил Путин.
Кроме того, была достигнута договоренность о продолжении личных контактов между президентами, а также сотрудничества по линии президентских администраций, специальных служб и других ведомств.
О предстоящем разговоре Путина и Трампа днем 9 октября рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Вечером 9 октября Трамп сообщил, что в ходе разговора с Путиным была достигнута договоренность о поставках более 300 000 т дизельного топлива на американский и глобальный рынок, 500 000 т – в ноябре, 1 млн т – сразу после этого и дополнительно 3 млн т в последующий период в зависимости от состояния российских НПЗ.
Затем минфин США выдал генеральную лицензию №135, разрешающую процедуры, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом дизельного топлива российского происхождения, включая импорт в США. Лицензия действует до 7 апреля 2027 г. и не разрешает перевод средств на счета Центробанка РФ, Фонда национального благосостояния и Минфина России в американских финансовых учреждениях.
Политолог и автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов отметил, что решение по дизелю можно считать позитивным для российско-американских отношений. Он подчеркнул, что за решением Трампа стоят внутриполитические интересы США. «Трамп показывает, что для него нормально вести дела с Россией. И что в целом такое сотрудничество может быть выгодно двум государствам», – сказал эксперт. Наумов акцентировал внимание на том, что не стоит ожидать резкого прогресса в переговорах по урегулированию украинского вопроса на фоне решения по дизелю.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что сотрудничество России и США в сфере экономики и энергетики «будет продолжаться и принесет пользу глобальным рынкам и всему миру». Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что Россия сможет поставить дополнительные объемы дизеля на рынок США, для этого страна отменит ограничения на экспорт данного вида топлива раньше запланированного срока.
Президент Украины Владимир Зеленский при этом остался недоволен договоренностями России и США. Он заявил, что подобные сделки могут противоречить интересам Киева. Украинский лидер отметил, что его команда сейчас находится в штате Флорида в США.