Путин подтвердил готовность поставлять нефть и нефтепродукты на мировой рынок

Политолог и автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов отметил, что решение по дизелю можно считать позитивным для российско-американских отношений. Он подчеркнул, что за решением Трампа стоят внутриполитические интересы США. «Трамп показывает, что для него нормально вести дела с Россией. И что в целом такое сотрудничество может быть выгодно двум государствам», – сказал эксперт. Наумов акцентировал внимание на том, что не стоит ожидать резкого прогресса в переговорах по урегулированию украинского вопроса на фоне решения по дизелю.