Страны G7 высвободят 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов
Страны «большой семерки» (G7) высвободят до 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов в течение ближайших четырех месяцев для снижения цен на нефтепродукты, прежде всего дизельное топливо. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х.
По его словам, высвобождение запасов будет проходить совместно с партнерами под координацией Международного энергетического агентства.
Кроме того, страны G7 договорились сделать производство более гибким, чтобы нефтеперерабатывающие заводы могли работать на максимальной мощности. Участники встречи также решили не вводить меры, ограничивающие обмен энергоресурсами и нефтепродуктами между странами-партнерами.
1 октября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что европейские страны имеют обязательства по поставкам дизельного топлива на мировой рынок и должны немедленно их выполнить. По его словам, при президенте Дональде Трампе Соединенные Штаты выполняют свои обязательства по стабилизации мировых энергетических рынков. Бессент призвал европейских партнеров ускорить выполнение уже взятых на себя обязательств и предоставить дополнительные объемы топлива на фоне сохраняющихся перебоев с поставками.
Reuters писал, что Белый дом потребовал от Германии и Франции высвободить запасы дизеля из чрезвычайного резерва, чтобы стабилизировать мировые цены на топливо. По данным источника издания, если страны не пойдут на сделку с США, Вашингтон может запретить экспорт дизельного топлива из страны. Другой источник уточнил, что Белый дом потребовал от Евросоюза (ЕС) выпустить на рынок 120 млн баррелей дизельного топлива в течение следующих шести месяцев.