Трамп: Европа согласна высвободить значительные объемы дизтоплива из запасов
Европейские страны согласились высвободить «значительное количество» дизельного топлива из резервных запасов, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, процесс начнется немедленно.
«Европа только что согласилась выпустить огромное количество дизельного топлива из своих значительных запасов», – написал он в Truth Social.
1 октября США призвали европейские страны ускорить высвобождение запасов дизельного топлива. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Европа должна выполнить обязательства по дополнительным поставкам топлива на фоне перебоев на мировом рынке.
В тот же день Reuters сообщил о требовании США высвободить 120 млн баррелей дизеля из запасов ЕС. По данным источников агентства, Вашингтон допускал запрет на экспорт американского дизеля, если европейские страны не увеличат предложение топлива.