США призвали ЕС предоставить дополнительные поставки дизельного топлива
Европейские страны имеют обязательства по поставкам дизельного топлива на мировой рынок и должны немедленно их выполнить. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.
По его словам, при президенте Дональде Трампе Соединенные Штаты выполняют свои обязательства по стабилизации мировых энергетических рынков. Бессент призвал европейских партнеров ускорить выполнение уже взятых на себя обязательств и предоставить дополнительные объемы топлива на фоне сохраняющихся перебоев с поставками.
«Американские фермеры, дальнобойщики и предприятия не должны нести бремя глобального дефицита дизельного топлива. Америка выполняет свою часть работы. Мы ожидаем от наших союзников, что они подкрепят свои обязательства действиями», – заявил глава американского Минфина.
1 октября Reuters писал, что Белый дом потребовал от Германии и Франции высвободить запасы дизеля из чрезвычайного резерва, чтобы стабилизировать мировые цены на топливо. По данным источника издания, если страны не пойдут на сделку с США, Вашингтон может запретить экспорт дизельного топлива из страны. Другой источник уточнил, что Белый дом потребовал от Евросоюза (ЕС) выпустить на рынок 120 млн баррелей дизельного топлива в течение следующих шести месяцев.