Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
YDEX3 607,5+1,83%CNY Бирж.12,414+0,34%IMOEX2 278,53+0,47%RTSI862,25+0,85%RGBI111,25+0,02%RGBITR763,36+0,05%
Главная / Политика /

США призвали ЕС предоставить дополнительные поставки дизельного топлива

Татьяна Мозолевская

Европейские страны имеют обязательства по поставкам дизельного топлива на мировой рынок и должны немедленно их выполнить. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По его словам, при президенте Дональде Трампе Соединенные Штаты выполняют свои обязательства по стабилизации мировых энергетических рынков. Бессент призвал европейских партнеров ускорить выполнение уже взятых на себя обязательств и предоставить дополнительные объемы топлива на фоне сохраняющихся перебоев с поставками.

«Американские фермеры, дальнобойщики и предприятия не должны нести бремя глобального дефицита дизельного топлива. Америка выполняет свою часть работы. Мы ожидаем от наших союзников, что они подкрепят свои обязательства действиями», – заявил глава американского Минфина.

1 октября Reuters писал, что Белый дом потребовал от Германии и Франции высвободить запасы дизеля из чрезвычайного резерва, чтобы стабилизировать мировые цены на топливо. По данным источника издания, если страны не пойдут на сделку с США, Вашингтон может запретить экспорт дизельного топлива из страны. Другой источник уточнил, что Белый дом потребовал от Евросоюза (ЕС) выпустить на рынок 120 млн баррелей дизельного топлива в течение следующих шести месяцев.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её