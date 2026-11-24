Справедливая цена начинается с точной оценки риска. Чем точнее страховщик определяет вероятность страхового случая и размер возможного ущерба, тем обоснованнее стоимость полиса для конкретного человека. Только тогда можно добиться повсеместной реализации принципа «каждый клиент должен иметь возможность купить полис у того страховщика, у которого он хочет купить». При недостаточной дифференциации возникает перекрестное субсидирование: часть расходов, связанных с высокорисковыми категориями, переносится на аккуратных водителей. Устранение такого дисбаланса отвечает не только экономическим интересам страховщиков, но и принципу справедливости по отношению к страхователям.