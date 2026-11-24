Республиканцы в палате представителей США надеются утвердить летний законопроект по искусственному интеллекту (ИИ) до начала работы нового созыва 3 января 2027 г., когда у демократов будет большинство в 258 мандатов. Об этом заявил один из соавторов документа – республиканец из Калифорнии Джей Обернолте, пока еще возглавляющий комитет палаты по политическим вопросам. По его словам, в ходе дискуссий и совместной работы законодателям удалось достичь значительного прогресса. Этот конгрессмен долгое время выступает за разработку федеральных стандартов регулирования ИИ, что, по его мнению, поможет Америке сохранить лидирующую роль в этой сфере на годы вперед.