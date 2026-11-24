Новая конституция Армении будет без упоминаний Карабаха и геноцидаАрмянские власти за счет новых поправок обещают утвердить в регионе мир
Армянские власти 23 ноября на специально созданном сайте опубликовали проект новой конституции республики. В преамбуле документа отсутствует ссылка на декларацию независимости республики, в которой была отсылка к совместному постановлению Армянской ССР и Нагорно-Карабахской автономной области о воссоединении 1989 г. Ее исключения добивается Азербайджан для подписания мирного договора. В нем также нет закрепленного положения о продвижении армянским правительством курса на международное признание геноцида армян 1915 г. на территории Османской империи, из-за чего по сей день Армения и Турция не могут нормализовать отношения.
Вместо этого в новой преамбуле сказано, что армянский народ принимает конституцию во имя построения независимого, мирного, безопасного и благополучного государства на международно признанной территории. Еще из проекта новой конституции исключено упоминание горы Арарат (находится на территории Турции) с библейским Ноевым ковчегом – изображение этой горы содержится в государственном гербе страны.