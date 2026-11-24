Армянские власти 23 ноября на специально созданном сайте опубликовали проект новой конституции республики. В преамбуле документа отсутствует ссылка на декларацию независимости республики, в которой была отсылка к совместному постановлению Армянской ССР и Нагорно-Карабахской автономной области о воссоединении 1989 г. Ее исключения добивается Азербайджан для подписания мирного договора. В нем также нет закрепленного положения о продвижении армянским правительством курса на международное признание геноцида армян 1915 г. на территории Османской империи, из-за чего по сей день Армения и Турция не могут нормализовать отношения.