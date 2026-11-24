В 2026 г. российские медики стали чаще искать работу. Это следует из данных сервисов по подбору персонала SuperJob и HeadHunter, с которыми ознакомились «Ведомости». В октябре 2026 г. на платформе hh.ru российские медики опубликовали 268 900 резюме как для работы в государственной, так и в частной медицине. Это примерно на 17% больше, чем годом ранее, рассказал «Ведомостям» представитель сервиса. В коммерческом секторе за тот же период соискательская активность выросла на 24%, подсчитали в SuperJob. Абсолютных цифр в частной медицине сервис не привел.