Tasnim: силы ПВО Ирана сбили американский беспилотник над Персидским заливом
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили американский беспилотник над акваторией Персидского залива. Об этом сообщили в пресс-службе армии Ирана. Ее заявление передает агентство Tasnim.
«Час назад один американский беспилотник Lucas был уничтожен над водами Персидского залива, к востоку от Ормузского пролива», – говорится в сообщении.
Tasnim сообщило, что с начала войны было сбито почти 58 дронов MQ-9 Reaper и 20 MQ-1C Gray Eagle.
17 ноября Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран атаковал радиолокационную станцию США Шейх-Иса в Бахрейне. КСИР пояснил, что атака является ответом на нарушение американскими беспилотниками воздушного пространства республики.
13 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что за неделю Тегеран запустил больше дронов и ракет, чем когда-либо за последний год. Американский лидер сказал, что ракеты и БПЛА были сбиты и не причинили ущерба.