Дипмиссия РФ запросила разъяснения о причастности Destinus к атакам против РФ
Посольство РФ в Гааге направило в МИД Нидерландов запрос с просьбой прояснить причастность нидерландской компании Destinus к атакам против России, заявили в дипмиссии в соцсети Х.
«Сегодня посольство направило официальный запрос в министерство иностранных дел Нидерландов с просьбой прояснить возможную причастность сотрудников компании Destinus, расположенной в городе Хенгело, к атакам против Российской Федерации», – говорится в сообщении.
20 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщение Destinus об атаке на Крымский мост 17 ноября является саморазоблачением. Так она прокомментировала заявление компании о том, что при атаке на мост применялись произведенные ею ракеты Ruta и беспилотники.
Представитель МИД РФ также обратила внимание на позицию главы МИД Нидерландов Тома Берендсена. По утверждению Захаровой, министр подтвердил информацию Destinus, но при этом продолжил настаивать на том, что Нидерланды не являются стороной конфликта на Украине.