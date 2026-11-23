20 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщение Destinus об атаке на Крымский мост 17 ноября является саморазоблачением. Так она прокомментировала заявление компании о том, что при атаке на мост применялись произведенные ею ракеты Ruta и беспилотники.