МИД РФ обвинил Эстонию в репрессиях русскоговорящих
Власти Эстонии «репрессируют» русскоговорящих жителей и «инакомыслящих». Об этом сказано на официальном сайте Министерства иностранных дел России.
«Для решения "русского вопроса" Таллин прибегает не только к запрету русского языка на всех уровнях, но и к уголовным преследованиям, депортациям тех, кто симпатизирует нашей стране и стремится сохранить право на доступ к родному языку и культуре», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.
В МИД добавили, что также Эстония «не пренебрегает даже принудительными инструментами и угрозой полной ликвидации Эстонской православной христианской церкви». Также, по словам министерства иностранных дел, Таллин пытается препятствовать передвижению российских грузовых судов в Балтийском море посредством досмотра, захвата и ареста. МИД связал это с целью эстонских властей вести в отношении России морскую блокаду.
20 ноября правительство Эстонии сообщило, что страна закроет пункты пропуска на границе с Россией как минимум на шесть месяцев с 1 декабря. Решение принято «по соображениям безопасности» после предполагаемого поджога оборонного предприятия в Эстонии.
23 ноября МИД России вручил ноту протеста временному поверенному в делах Эстонии Мареку Юхтеги из-за обвинений Москвы в якобы попытке поджога оборонного предприятия под Таллином и решении закрыть пункты пропуска на российско-эстонской границе. Внешнеполитическое ведомство назвало решение Эстонии бездоказательным. МИД также предупредил, что закрытие границы негативно отразится на экономике Эстонии и ее союзников по ЕС и НАТО.