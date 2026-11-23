«Для решения "русского вопроса" Таллин прибегает не только к запрету русского языка на всех уровнях, но и к уголовным преследованиям, депортациям тех, кто симпатизирует нашей стране и стремится сохранить право на доступ к родному языку и культуре», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.