ЕК отвергла двусторонние консультации с Россией по безопасности
Европа выступает за обсуждение урегулирования конфликта на Украине, но не готова к переговорам по новой архитектуре безопасности. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо.
«Наша позиция не изменилась с прошлой недели. Как только будет достигнуто прекращение огня, тогда можно будет начать обсуждение архитектуры безопасности Европы», – заявила Пиньо.
По ее словам, обсуждения должны проходить с участием НАТО и стран – членов Евросоюза (ЕС). Кроме того, представитель ЕК отметила, что Европа поддерживает связь со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, координируя возможность переговоров на многостороннем уровне.
23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва хотела бы инициировать общение с «коалицией желающих», чтобы выяснить их планы относительно мира на Украине.
21 ноября в Елисейском дворце заявили, что представители европейских стран готовы приехать в Москву для переговоров по урегулированию украинского конфликта, но только при условии полноценного участия в процессе. В Париже назвали «позитивным» сам факт того, что россияне предложили формализовать диалог.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия пригласила представителей европейских стран в Москву, чтобы выяснить их позицию по урегулированию украинского конфликта. По словам президента, Москва заинтересована в том, чтобы заранее узнать подходы европейских государств к мирному процессу и определить, что именно они готовы предложить.