Пользователи пожаловались на сбои в работе серверов разработчика GTA
Пользователи из России жалуются на сбои в работе серверов Rockstar Games – разработчика серии игр Grand Theft Auto (GTA). Это следует из данных портала Downdetector.
Число жалоб начало резко расти утром 23 ноября. За сутки около 3000 человек пожаловались на работу сервисов.
Наибольшая доля жалоб с учетом численности населения за последний час зафиксирована в Новосибирской области (6%). Далее следуют Сахалинская и Иркутская области, а также Санкт-Петербург (по 4%) и Волгоградская область (3%).
О проблемах сообщают пользователи устройств на разных операционных системах. На Windows приходится 55,1% обращений, на Android – 28,3%, на iOS – 16%. Среди наиболее частых жалоб пользователи указывают невозможность подключиться к серверу, ошибки при входе в учетную запись и проблемы с запуском Rockstar Games Launcher.
18 ноября в работе сервисов игровой платформы PlayStation произошел масштабный сбой на фоне релиза GTA VI.