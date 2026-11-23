О проблемах сообщают пользователи устройств на разных операционных системах. На Windows приходится 55,1% обращений, на Android – 28,3%, на iOS – 16%. Среди наиболее частых жалоб пользователи указывают невозможность подключиться к серверу, ошибки при входе в учетную запись и проблемы с запуском Rockstar Games Launcher.