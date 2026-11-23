Кремль: позиция России по замороженным активам в ЕС не изменилась
Использование замороженных российских активов странами Запада является незаконным, у Москвы нет новых элементов позиции по этому поводу. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наша позиция последовательная. Мы считаем блокировку, удержание наших активов и использование процентной части незаконным», – подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, Бельгия придерживается взвешенной позиции в этом вопросе, ссылаясь на юридические последствия. Кроме того, Песков подчеркнул, что Москва будет преследовать всех, кто решит изъять российские активы. Он добавил, что Россия использует все доступные меры, предусмотренные законом, для отстаивания своих прав.
20 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что отказ Венгрии от судебных исков против использования доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украине не повлияет на позицию Москвы. Она подчеркнула, что незаконность манипуляций с суверенными активами РФ является очевидной для международного права.
18 ноября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ведомство продолжает рассматривать возможность использовать замороженные российские активы для погашения кредитов, которые Евросоюз привлекает для поддержки Украины. Она также отметила, что ЕК рассматривает возможность направлять доходы от реинвестирования российских активов на выплату процентов по займу.
13 ноября глава бельгийского депозитария Euroclear Bank Валери Урбен заявила, что международные инвесторы стали сомневаться в способности Евросоюза соблюдать верховенство права на фоне обсуждения возможного использования замороженных российских активов. Урбен предупредила, что возможная передача российских активов ЕС или специально созданной структуре создает репутационные риски для европейской финансовой системы.