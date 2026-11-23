По его словам, Бельгия придерживается взвешенной позиции в этом вопросе, ссылаясь на юридические последствия. Кроме того, Песков подчеркнул, что Москва будет преследовать всех, кто решит изъять российские активы. Он добавил, что Россия использует все доступные меры, предусмотренные законом, для отстаивания своих прав.