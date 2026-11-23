21 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что «Газпром» и китайская CNPC могут завершить коммерческие переговоры по проекту газопровода «Сила Байкала» до конца 2026 г. Проект предусматривает поставки 50 млрд куб. м газа ежегодно в течение 30 лет.