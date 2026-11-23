Песков: в Шэньчжэне предметно не обсуждался газопровод «Сила Байкала»
В ходе переговоров в Шэньчжэне тема газопровода «Сила Байкала» (ранее «Сила Сибири – 2») предметно не обсуждалась. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь обсуждения ведутся на рабочем экспертном уровне», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, тема сотрудничества в сфере энергетики постоянно фигурирует на повестке дня российско-китайских переговоров.
«По понятным причинам эта область нашего сотрудничества сейчас, скорее, относится к сфере чувствительных областей. Мы постоянно работаем вместе с китайскими друзьями над расширением этого взаимодействия», – добавил он.
21 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что «Газпром» и китайская CNPC могут завершить коммерческие переговоры по проекту газопровода «Сила Байкала» до конца 2026 г. Проект предусматривает поставки 50 млрд куб. м газа ежегодно в течение 30 лет.