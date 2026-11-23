Кремль выразил надежду, что Прибалтика повлияет на Киев после атак в мореЭти страны могут повлиять на Киев просьбой не наносить удары, отметил Песков
Тенденция расширения «террористической активности» в Балтийском море опасна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о распространении военного конфликта на Балтийский регион.
«Действительно очень опасная тенденция расширения террористической активности в районе Балтики. Мы это видим. Также все прибрежные страны испытывают, наверняка, обеспокоенность в этой связи. Это очень опасно», – сказал представитель Кремля.
Он также выразил надежду, что страны Балтийского региона используют свое влияние на Киев, чтобы предостеречь украинские власти от продолжения подобных действий.
«Хочется надеяться, что балтийские государства используют как-то свое влияние на киевский режим, чтобы предостеречь от продолжения такой опасной террористической практики», – подчеркнул Песков.
21 ноября два беспилотника атаковали в Финском заливе судно, следовавшее в Калининград. Как сообщил экипаж, команде не пришлось эвакуироваться. Судовая команда планировало продолжить движение по маршруту.