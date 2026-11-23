Главе DNS на три года запретили регистрировать новые компании
Причиной стала запись о недостоверности сведений в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Восток центр», которое полностью принадлежит Алексееву. Компания занимается посредничеством в оптовой торговле компьютерной техникой, телекоммуникационным и офисным оборудованием.
По данным ЕГРЮЛ, предпринимателю принадлежит 44,3% группы DNS. Forbes оценивает его состояние в $1,6 млрд. В рейтинге российских миллиардеров за 2026 г. Алексеев занимает 92-е место.
Согласно законодательству, ФНС вправе отказать в регистрации новой компании лицу, которое ранее руководило организацией или владело контролирующей долей в ней, если в ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности сведений. При этом ограничение не распространяется на деятельность уже зарегистрированных компаний.
13 ноября «РИА Новости» сообщили об аналогичном ограничении в отношении блогера Оксаны Самойловой. Она не сможет регистрировать новые компании до сентября 2029 г. из-за недостоверных сведений об адресе ООО «Семми бьюти».
6 ноября стало известно, что журналистке Ксении Собчак ограничили право регистрировать юридические лица до 29 октября 2029 г. Основанием стала запись в ЕГРЮЛ о недостоверных сведениях в отношении ООО «Ши», связанного с ее ресторанным бизнесом.