Согласно законодательству, ФНС вправе отказать в регистрации новой компании лицу, которое ранее руководило организацией или владело контролирующей долей в ней, если в ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности сведений. При этом ограничение не распространяется на деятельность уже зарегистрированных компаний.