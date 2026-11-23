«Ростех» выполнил гособоронзаказ почти на 100%
Госкорпорация «Ростех» выполняет государственный оборонный заказ практически в полном объеме, а часть продукции поставляет досрочно. Об этом сообщается на сайте компании.
В корпорации назвали гособоронзаказ главным приоритетом и отметили свою ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны. По данным Ростеха, предприятия корпорации выпускают около 80% вооружений и военной техники, применяемых в зоне спецоперации. В войска поставляют танки, бронемашины, артиллерию, боевые самолеты, стрелковое оружие, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники и боеприпасы.
Еще одним направлением работы «Ростех» назвал военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами. Корпорация намерена сохранить лидирующие позиции на мировом рынке вооружений. Экспортными поставками занимается компания «Рособоронэкспорт».
19 ноября холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха» передал заказчику очередную партию управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2». В рамках годового контракта холдинг также завершает поставки комплексов «Планшет-М-ИР» на бронированном шасси и носимых «Планшет-А».