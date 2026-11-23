В корпорации назвали гособоронзаказ главным приоритетом и отметили свою ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны. По данным Ростеха, предприятия корпорации выпускают около 80% вооружений и военной техники, применяемых в зоне спецоперации. В войска поставляют танки, бронемашины, артиллерию, боевые самолеты, стрелковое оружие, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники и боеприпасы.