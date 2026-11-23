23 ноября суд в Москве заключил под стражу россиянина, обвиняемого в подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ. Обвиняемого арестовали в сентябре по статьям о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).