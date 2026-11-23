Сотрудники ФСБ задержали агента украинской разведки в Крыму
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина России, которого подозревают в передаче украинской военной разведке данных о местонахождении бывшего сотрудника министерства государственной безопасности ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По версии ведомства, полученная информация, включая адрес проживания мужчины, предназначалась для его последующей ликвидации. Подозреваемый вышел на связь с представителем главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины через иностранный мессенджер и установил с ним конфиденциальные отношения.
Подозреваемого задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
23 ноября суд в Москве заключил под стражу россиянина, обвиняемого в подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ. Обвиняемого арестовали в сентябре по статьям о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).
26 октября ФСБ задержала двоих уроженцев Закавказья, которые, по данным ведомства, готовили теракты на энергетическом объекте и одном из элементов системы противоракетной обороны Москвы по заданию СБУ. У подозреваемых обнаружили компоненты самодельных взрывных устройств и беспилотники.