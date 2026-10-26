Задержаны готовившие теракт на объекте противоракетной обороны Москвы
Как сообщила спецслужба, суд отправил задержанных под стражу. По версии следствия, один из мужчин был завербован сотрудником СБУ, после чего привлек к сотрудничеству своего знакомого. В Смоленской и Калужской областях они забрали из тайника FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств.
Как утверждает ФСБ, подозреваемые должны были настроить ударные беспилотники, доставить их к месту запуска в Московской области и активировать перед взлетом. Дальнейшее управление аппаратами, по данным ведомства, планировалось осуществлять дистанционно с территории Украины. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).
20 октября в Марий Эл сотрудники ФСБ задержали россиянина 2008 г. р. по подозрению в передаче украинской военной разведке сведений об объектах оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов в регионе. Следственное подразделение УФСБ по Марий Эл возбудило уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
19 октября ФСБ сообщала о задержании жительницы Крыма, которую заподозрили в сборе информации о средствах противовоздушной обороны (ПВО) для украинских спецслужб. Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по ст. 275 УК. Суд отправил женщину в СИЗО.