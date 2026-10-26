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Главная / Общество /

Задержаны готовившие теракт на объекте противоракетной обороны Москвы

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали двух уроженцев Закавказья, которые по заданию СБУ готовили теракты на энергетическом объекте и одном из важных элементов системы противоракетной обороны в Москве. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как сообщила спецслужба, суд отправил задержанных под стражу. По версии следствия, один из мужчин был завербован сотрудником СБУ, после чего привлек к сотрудничеству своего знакомого. В Смоленской и Калужской областях они забрали из тайника FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств.

Как утверждает ФСБ, подозреваемые должны были настроить ударные беспилотники, доставить их к месту запуска в Московской области и активировать перед взлетом. Дальнейшее управление аппаратами, по данным ведомства, планировалось осуществлять дистанционно с территории Украины. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).

20 октября в Марий Эл сотрудники ФСБ задержали россиянина 2008 г. р. по подозрению в передаче украинской военной разведке сведений об объектах оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов в регионе. Следственное подразделение УФСБ по Марий Эл возбудило уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

19 октября ФСБ сообщала о задержании жительницы Крыма, которую заподозрили в сборе информации о средствах противовоздушной обороны (ПВО) для украинских спецслужб. Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по ст. 275 УК. Суд отправил женщину в СИЗО.

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