Задержаны готовившие теракт на объекте противоракетной обороны Москвы

Как сообщила спецслужба, суд отправил задержанных под стражу. По версии следствия, один из мужчин был завербован сотрудником СБУ, после чего привлек к сотрудничеству своего знакомого. В Смоленской и Калужской областях они забрали из тайника FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств.