ФСБ задержала жителя Марий Эл по подозрению в госизмене
В Марий Эл сотрудники ФСБ задержали россиянина 2008 г. р. по подозрению в передаче украинской военной разведке сведений об объектах оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов в регионе. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
По данным ФСБ, подозреваемый через интернет установил контакт с представителем Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Действуя по его заданию, он собирал информацию о местах расположения указанных объектов на территории республики и передавал ее другой стороне за денежное вознаграждение.
Следственное подразделение УФСБ по Марий Эл возбудило уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
19 октября в Крыму задержали и арестовали местную жительницу 1963 г. р., которую подозревают в сборе информации о средствах противовоздушной обороны (ПВО) для украинских спецслужб. По данным ведомства, жительница самостоятельно установила контакт с представителем ГУР минобороны Украины через интернет. По заданию куратора она фотографировала и снимала на видео расположенные на полуострове средства ПВО. Полученные материалы могли использоваться для подготовки ракетно-артиллерийских ударов ВСУ. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ.
9 октября сотрудники ФСБ задержали двух жительниц Запорожской области по подозрению в госизмене. По версии ведомства, женщины переводили денежные средства на нужды ВСУ.
8 октября ФСБ задержала 55-летнего жителя Тамбова, которого подозревают в подготовке взрыва автомобилей сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса по заданию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту).