ФСБ задержала жителя Марий Эл по подозрению в госизмене

19 октября в Крыму задержали и арестовали местную жительницу 1963 г. р., которую подозревают в сборе информации о средствах противовоздушной обороны (ПВО) для украинских спецслужб. По данным ведомства, жительница самостоятельно установила контакт с представителем ГУР минобороны Украины через интернет. По заданию куратора она фотографировала и снимала на видео расположенные на полуострове средства ПВО. Полученные материалы могли использоваться для подготовки ракетно-артиллерийских ударов ВСУ. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ.