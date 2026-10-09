Двух жительниц Запорожской области задержали за финансирование ВСУ
Сотрудники ФСБ задержали двух жительниц Запорожской области по подозрению в государственной измене. По версии ведомства, женщины переводили денежные средства на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «РИА Новости» сообщили в региональном управлении ФСБ.
Одна из задержанных на оперативном видео спецслужбы, которое оказалось в распоряжении ТАСС, назвала денежные переводы через приложение украинского банка ошибкой и выразила сожаление о содеянном.
«Я этого не осознавала, я не понимала вообще, что я делаю. Это большая ошибка, о которой я очень сильно сожалею», – заявила женщина. Она добавила, что не предполагала таких последствий своих действий, и призвала других людей не совершать подобных поступков.
26 августа Запорожский областной суд приговорил пенсионерку из Бердянска к 14 годам колонии общего режима по делу о госизмене. По данным суда, женщина перевела через приложение украинского банка 1500 гривен (3383 руб.) на счета ВСУ.
28 августа жителя Мелитополя приговорили к 24 годам лишения свободы по делу о сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По версии следствия, мужчина участвовал в подготовке диверсионно-террористического акта. Во время обыска у него обнаружили более 8 кг взрывчатки и два самодельных взрывных устройства.