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Пенсионерку из Бердянска приговорили к 14 годам за переводы ВСУ

Сергей Пахомов

Пожилую жительницу Бердянска приговорили к 14 годам колонии общего режима по ст. 275 УК РФ (государственная измена) за финансирование ВСУ. Об этом Запорожский областной суд сообщил на своем сайте.

Женщина через приложение украинского банка перевела 1500 гр ( 3383 руб.) на счета ВСУ. Как отметили в суде, она получила российское гражданство в октябре 2023 г., но летом 2024 г. приняла решение поддерживать украинскую армию.

29 июля Московский городской суд приговорил журналистку Дарью Шипачеву к 12 годам колонии по делу о госизмене. Суд также назначил ей штраф в размере 300 000 руб. и ограничение свободы сроком на один год после отбытия основного наказания. 

23 июля ФСБ задержала троих жителей ЛНР по подозрению в госизмене. Установлено, что задержанные собирали и передавали сведения военного характера, о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти, а также о социально-политической обстановке в регионе.

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