ФСБ задержала троих жителей ЛНР по подозрению в госизмене

22 июня сотрудники ФСБ задержали уроженку Украины, которая хотела подорвать автомобиль российского военного в Крыму. Женщина также выполняла задания куратора по сбору и передаче данных о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Крыма. Она имела к ним доступ по работе. Верховный суд Крыма приговорил ее к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.