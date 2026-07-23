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ФСБ задержала троих жителей ЛНР по подозрению в госизмене

Ведомости

Силовики задержали троих жителей ЛНР по подозрению в государственной измене. Независимо друг от друга они передавали военные данные украинским спецслужбам, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает агентство «РИА Новости».

Установлено, что задержанные собирали и передавали сведения военного характера, о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти, а также о социально-политической обстановке в регионе.

В их отношении возбудили уголовные дела по ст. 275 (госизмена) УК РФ, максимальное наказание по которой – 20 лет лишения свободы. Фигурантов заключили под стражу. Следствие продолжается.

22 июня сотрудники ФСБ задержали уроженку Украины, которая хотела подорвать автомобиль российского военного в Крыму. Женщина также выполняла задания куратора по сбору и передаче данных о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Крыма. Она имела к ним доступ по работе. Верховный суд Крыма приговорил ее к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

22 июля ФСБ совместно с МВД задержала в Санкт-Петербурге россиянина, подозреваемого в подготовке теракта против сотрудника ОПК. Он по заданию украинского куратора изъял из тайника самодельное взрывное устройство, которое планировал установить под автомобиль сотрудника одного из предприятий ОПК.

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