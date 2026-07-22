ФСБ предотвратила подрыв автомобиля военнослужащего в Крыму
Сотрудники ФСБ России задержали уроженку Украины, которая хотела подорвать автомобиль российского военного в Крыму, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.
По данным ведомства, задержанная оборудовала тайник со взрывчатым веществом. Его злоумышленница хотела использовать для совершения нападения. Как отметили в ФСБ, уроженку Луганской области 1967 года рождения завербовали спецслужбы Украины, когда она пересекала украинско-польскую границу.
Женщина также выполняла задания куратора по сбору и передаче данных о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Крыма. Она имела к ним доступ по работе.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Верховный суд Крыма приговорил ее к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.
22 июля ФСБ совместно с МВД задержала в Санкт-Петербурге россиянина, подозреваемого в подготовке теракта против сотрудника ОПК. Он по заданию украинского куратора изъял из тайника самодельное взрывное устройство, которое планировал установить под автомобиль сотрудника одного из предприятий ОПК.