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Главная / Общество /

ФСБ предотвратила подрыв автомобиля военнослужащего в Крыму

Ведомости

Сотрудники ФСБ России задержали уроженку Украины, которая хотела подорвать автомобиль российского военного в Крыму, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.

По данным ведомства, задержанная оборудовала тайник со взрывчатым веществом. Его злоумышленница хотела использовать для совершения нападения. Как отметили в ФСБ, уроженку Луганской области 1967 года рождения завербовали спецслужбы Украины, когда она пересекала украинско-польскую границу.

Женщина также выполняла задания куратора по сбору и передаче данных о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Крыма. Она имела к ним доступ по работе.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Верховный суд Крыма приговорил ее к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

22 июля ФСБ совместно с МВД задержала в Санкт-Петербурге россиянина, подозреваемого в подготовке теракта против сотрудника ОПК. Он по заданию украинского куратора изъял из тайника самодельное взрывное устройство, которое планировал установить под автомобиль сотрудника одного из предприятий ОПК.

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