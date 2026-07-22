ФСБ предотвратила теракт против сотрудника предприятия ОПК в Петербурге

По версии ФСБ, молодой человек вступил в переписку с представителем украинской спецслужбы через Telegram и за денежное вознаграждение, перечисляемое через криптокошелек, собирал сведения о сотрудниках предприятий оборонно-промышленного комплекса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Как утверждает ведомство, он передавал куратору полученную информацию, а также картографические и геодезические данные.