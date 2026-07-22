ФСБ предотвратила теракт против сотрудника предприятия ОПК в Петербурге
Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали в Санкт-Петербурге 21-летнего россиянина, подозреваемого в подготовке теракта против сотрудника оборонно-промышленного комплекса. Об этом «РИА Новости» сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным спецслужбы, задержанный по заданию украинского куратора изъял из тайника самодельное взрывное устройство, которое планировал установить под автомобиль сотрудника одного из предприятий ОПК.
По версии ФСБ, молодой человек вступил в переписку с представителем украинской спецслужбы через Telegram и за денежное вознаграждение, перечисляемое через криптокошелек, собирал сведения о сотрудниках предприятий оборонно-промышленного комплекса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Как утверждает ведомство, он передавал куратору полученную информацию, а также картографические и геодезические данные.
21 июля ФСБ также сообщала о предотвращении теракта на одном из крупных предприятий на Урале. По данным спецслужбы, его готовил 60-летний житель Тюмени. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. В ФСБ отмечали, что никто из сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей не пострадал.