Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,566-0,29%CHKZ15 300+4,08%OKEY40,98-0,44%IMOEX2 127,23+2,33%RTSI853,08+2,33%RGBI112,48+0,37%RGBITR754,03+0,4%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ФСБ предотвратила теракт против сотрудника предприятия ОПК в Петербурге

Ведомости

Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали в Санкт-Петербурге 21-летнего россиянина, подозреваемого в подготовке теракта против сотрудника оборонно-промышленного комплекса. Об этом «РИА Новости» сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужбы, задержанный по заданию украинского куратора изъял из тайника самодельное взрывное устройство, которое планировал установить под автомобиль сотрудника одного из предприятий ОПК.

По версии ФСБ, молодой человек вступил в переписку с представителем украинской спецслужбы через Telegram и за денежное вознаграждение, перечисляемое через криптокошелек, собирал сведения о сотрудниках предприятий оборонно-промышленного комплекса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Как утверждает ведомство, он передавал куратору полученную информацию, а также картографические и геодезические данные.

21 июля ФСБ также сообщала о предотвращении теракта на одном из крупных предприятий на Урале. По данным спецслужбы, его готовил 60-летний житель Тюмени. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. В ФСБ отмечали, что никто из сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей не пострадал.

Читайте также:ФСБ предотвратила подготовку теракта в Севастополе у памятного знака
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь