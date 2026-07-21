ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на крупном уральском предприятии
ФСБ предотвратила теракт на крупном уральском промышленном предприятии, готовившийся украинскими спецслужбами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Подготовкой теракта занимался 60-летний житель Тюмени. Во время задержания он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. Пострадавших среди правоохранителей и мирного населения нет.
17 июля сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю предотвратили теракт у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Обвиняемым стал 57-летний уроженец Винницкой области Украинской ССР.
15 июля ФСБ предотвратила теракт на одном из нефтяных предприятий в Югре. Подозреваемого, гражданина России, задержали в Тюменской области.