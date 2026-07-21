Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,585-0,48%VEON-RX49,2+2,93%ARSA5,81+3,01%IMOEX2 045,21+2,23%RTSI822,67+2,22%RGBI112,08+1,48%RGBITR751,14+1,46%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на крупном уральском предприятии

Ведомости

ФСБ предотвратила теракт на крупном уральском промышленном предприятии, готовившийся украинскими спецслужбами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Подготовкой теракта занимался 60-летний житель Тюмени. Во время задержания он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. Пострадавших среди правоохранителей и мирного населения нет.‍

17 июля сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю предотвратили теракт у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Обвиняемым стал 57-летний уроженец Винницкой области Украинской ССР.

15 июля ФСБ предотвратила теракт на одном из нефтяных предприятий в Югре. Подозреваемого, гражданина России, задержали в Тюменской области.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь