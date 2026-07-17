ФСБ предотвратила подготовку теракта в Севастополе у памятного знака

Обвиняемым является 57-летний уроженец Винницкой области Украинской ССР, который придерживался национал-сепаратистских взглядов. В ведомстве утверждают, что после начала спецоперации он стал активно использовать украинские интернет-ресурсы, где собиралась информация о российских военных объектах, военнослужащих, сигналах воздушной тревоги, а также ударах беспилотников и ракет. По данным спецслужбы, весной 2025 г. мужчина освоил изготовление и применение взрывных устройств, а летом самостоятельно изготовил самодельное взрывное устройство.