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ФСБ предотвратила подготовку теракта в Севастополе у памятного знака

Ведомости

Сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю предотвратили подготовку террористического акта у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Об этом сообщили в региональном управлении спецслужбы, передает ТАСС.

Обвиняемым является 57-летний уроженец Винницкой области Украинской ССР, который придерживался национал-сепаратистских взглядов. В ведомстве утверждают, что после начала спецоперации он стал активно использовать украинские интернет-ресурсы, где собиралась информация о российских военных объектах, военнослужащих, сигналах воздушной тревоги, а также ударах беспилотников и ракет. По данным спецслужбы, весной 2025 г. мужчина освоил изготовление и применение взрывных устройств, а летом самостоятельно изготовил самодельное взрывное устройство.

По версии следствия, изготовленное СВУ предназначалось для подрыва у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота в Севастополе. До момента задержания устройство, хранилось по месту жительства подозреваемого, где его впоследствии обнаружили и изъяли сотрудники спецслужбы.

17 июля Мосгорсуд приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима 59-летнего гражданина России Романа Карецкого за попытку организовать поставку авиационных подшипников украинскому предприятию «Мотор Сич». Суд также назначил ему штраф в размере 1 млн руб.

15 июля сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из нефтяных предприятий в Югре и задержали подозреваемого в Тюменской области. Фигурантом дела оказался гражданин России. 

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