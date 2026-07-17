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Россиянина осудили на 13 лет за попытку продать авиаподшипники «Мотор Сич»

Ведомости

Мосгорсуд приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима 59-летнего гражданина России Романа Карецкого за попытку организовать поставку авиационных подшипников украинскому предприятию «Мотор Сич». Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, Карецкий признан виновным в государственной измене в форме оказания материально-технической помощи представителям украинского предприятия оборонно-промышленного комплекса. Суд также назначил ему штраф в размере 1 млн руб.

По информации спецслужбы, осужденный приобрел на территории России авиационные подшипники, используемые при производстве и ремонте вертолетов семейств «Миля» и «Камов» гражданского и военного назначения, а также самолетов «Су» и «МиГ» различных модификаций. Как утверждает ФСБ, он намеревался вывезти эти изделия за пределы страны в обход установленного порядка для последующей передачи украинскому предприятию ПАО «Мотор Сич», которое в ведомстве назвали одним из ключевых предприятий, обслуживающих авиационную технику вооруженных сил Украины.

15 июля сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из нефтяных предприятий в Югре и задержали подозреваемого в Тюменской области. Фигурантом дела оказался гражданин России. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту (ст. 222.1 и ч.1 ст. 30, ч.1 ст.205 УК РФ).

14 июля ФСБ предотвратила атаку 35 FPV-дронов на стратегическое предприятие в Московской области. По версии спецслужбы, беспилотники были ввезены в Россию из Европы под видом партии испанской керамической плитки. Исполнитель теракта был задержан, второй фигурант, оказавший вооруженное сопротивление при задержании, был ликвидирован ответным огнем.

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