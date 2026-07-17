Россиянина осудили на 13 лет за попытку продать авиаподшипники «Мотор Сич»

По информации спецслужбы, осужденный приобрел на территории России авиационные подшипники, используемые при производстве и ремонте вертолетов семейств «Миля» и «Камов» гражданского и военного назначения, а также самолетов «Су» и «МиГ» различных модификаций. Как утверждает ФСБ, он намеревался вывезти эти изделия за пределы страны в обход установленного порядка для последующей передачи украинскому предприятию ПАО «Мотор Сич», которое в ведомстве назвали одним из ключевых предприятий, обслуживающих авиационную технику вооруженных сил Украины.