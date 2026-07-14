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Песков: Кремль признателен ФСБ за предотвращение серии украинских терактов

Ведомости

Кремль вместе с россиянами рад операции ФСБ по предотвращению украинских терактов и выражает признательность спецслужбам. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы искренне, искренне поздравляем и, наверное, выражаем нашу признательность нашим чекистам за такую работу», – пояснил представитель Кремля.

14 июля ФСБ сообщила о предотвращении массированной атаки беспилотников на стратегическое предприятие в Московской области. По данным спецслужбы, FPV-дроны, предназначенные для теракта, были ввезены в Россию из Европы в партии испанской керамической плитки.

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Общество

По версии ФСБ, для прикрытия операции сотрудники СБУ дистанционно оформили доставку строительных и отделочных материалов в арендованный ангар. Прием груза и аренду помещения обеспечивал завербованный украинской стороной гражданин России. Как сообщили в спецслужбе, из ангара, расположенного рядом с предприятием, планировалось дистанционно запустить 35 FPV-дронов с устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы системами управления канадского производства. Все беспилотники были уничтожены силами ФСБ до начала атаки.

Исполнитель теракта задержан и, по данным ведомства, дает признательные показания. Второй фигурант, который арендовал помещение и принимал груз, оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован ответным огнем.

13 июля Центр общественных связей ФСБ также сообщил о предотвращении подготовки атак украинских спецслужб на военные аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области. По данным ведомства, FPV-дроны с боевыми частями и мобильными станциями управления были доставлены в Брянскую область в контейнерах с использованием беспилотников самолетного типа и аэростатов, после чего их перевозили вглубь России в автомобилях со скрытыми отсеками и собирали в арендованных гаражах рядом с военными аэродромами.

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