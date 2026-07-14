Песков: Кремль признателен ФСБ за предотвращение серии украинских терактов

13 июля Центр общественных связей ФСБ также сообщил о предотвращении подготовки атак украинских спецслужб на военные аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области. По данным ведомства, FPV-дроны с боевыми частями и мобильными станциями управления были доставлены в Брянскую область в контейнерах с использованием беспилотников самолетного типа и аэростатов, после чего их перевозили вглубь России в автомобилях со скрытыми отсеками и собирали в арендованных гаражах рядом с военными аэродромами.